От большой эстетики – к эстетике десертов, или как войти во вкус
Шведский переулок, 2
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Про событие
Эстетика десерта существует на стыке двух больших тем – эстетики роскоши и гастрономической эстетики. На лекции Артёма Радеева и Елизаветы Кравченко рассмотришь, что такое роскошь вообще и в отношении еды в частности. Обсудишь, на каких принципах основывается теория и практика густаторной эстетики, расскажут о понятии густаторного баловства, а также проведут границу между десертом и деликатесом на примере истории одного десерта. Лектор: Артём Радеев, доктор философских наук, профессор Института философии и факультета свободных искусств и наук СПбГУ, председатель Российского эстетического общества
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