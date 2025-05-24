Основой для сочинения стали рассказы-воспоминания из почти неизвестной в России книги нидерландского писателя Тоона Теллегена «Поезд в Павловск и Остфоорне» и сказки, уже полюбившиеся российскому читателю. Спектакль — это своего рода разговор со зрителями через рассказы дедушки, жившего в России и покинувшего её навсегда после революции. Голландец по происхождению, он навсегда остался русским по духу. «Я вышел в сад позади дома и пошёл к реке. Там течёт Старый Рейн. Вдалеке виднелся железнодорожный мост, а на другом берегу была школьная площадка. Я посмотрел на воду и вообразил, что рядом стоит дедушка. — Знаешь, что это за река? — спросил он. Я зажмурил глаза. Из дома доносились оживлённые, возбуждённые голоса. Мне почудилось, будто река стала гораздо шире и другого берега больше не видно. Что плывут по ней льдины, и на одной сидит филин. А над нами пролетают журавли и кричат: Курлы, курлы. — Это Нева, — ответил я чуть слышно. — Думаю, это Нева». (Из книги «Поезд в Павловск и Остфоорне») Моноспектакль Татьяны Шуклиной «Неслучайный попутчик» — это удивительно тонкая и искренняя постановка, можно даже сказать изысканная — идеальная для того, чтобы провести красивый осенний вечер, полная красивой музыки, волшебного света и тёплых текстов c нотами ностальгии и светлой грусти. Перевод – Ирина Трофимова, Игорь Братусь. Режиссер – Максим Карнаухов. Художник – Анастасия Котова. Композитор – Павел Михеев. Художник по свету – Никита Гечан. Продолжительность 1 час без антракта. Студентам и пенсионерам предоставляется скидка 50%. Все вопросы по телефону и в WhatsApp.