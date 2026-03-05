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Ненадёжный медиум: интерфейсы, контроллеры и телесный опыт игрока

Доктрина эт Нобилес
Шведский переулок, 2

Начало:

Завершение:

от 100₽ до 500₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Компьютерные игры не только развлекают и увлекают, потворствуя желаниям игроков и создавая безопасный и комфортный опыт, но и могут раздражать, разочаровывать, выводить из состояния равновесия. Нередко разработчики стремятся шокировать, фрустрировать и удивлять игрока, деконструируя сложившиеся игровые конвенции, чтобы сформировать уникальный игровой опыт. На лекции поговорят о том, как игры обманывают ожидания игроков, обсудят необычные и странные игры, а также те, которые осмысляют процесс производства игр и саму игру как процесс. Рассмотрят цифровую инфраструктуру, поговорят об интерфейсах, контроллерах и телесном опыте игрока, чтобы увидеть чувственную и техническую изнанку геймплея. Лектор: Александр Ленкевич — научный сотрудник Центра медиафилософии, руководитель Лаборатории исследований компьютерных игр (ЛИКИ), преподаватель Университета ИТМО.

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