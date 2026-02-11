Как появилась модная фотография и как она эволюционировала? На лекции обсудишь, почему Ман Рэй с его сюрреалистическим подходом изменил мир модной фотографии, как манекены для фотографий были связаны с изменениями в военном деле и почему история модной фотографии циклична. Лектор: Дарья Мартынова – кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры русского искусства СПбГУ, старший научный сотрудник сектора искусства стран Центральной Европы ГИИ.