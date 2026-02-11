Модная фотография XIX–XX веков: Ман Рэй
Шведский переулок, 2
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Про событие
Как появилась модная фотография и как она эволюционировала? На лекции обсудишь, почему Ман Рэй с его сюрреалистическим подходом изменил мир модной фотографии, как манекены для фотографий были связаны с изменениями в военном деле и почему история модной фотографии циклична. Лектор: Дарья Мартынова – кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры русского искусства СПбГУ, старший научный сотрудник сектора искусства стран Центральной Европы ГИИ.
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