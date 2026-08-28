Встреча общества пьяных искусствоведов. Как менялось отношение к гигиене, начиная с Древнего Египта и до начала XX века? На лекции ты погрузишься в историю культуры омовения. Заглянешь в термы, бани и будуары. Узнаешь, таким ли «немытым» было средневековье. А также примешь участие в обсуждении банщиц Энгра и Серебряковой и купальщиц импрессионистов и постимпрессионистов. Лекцию проведёт Юлия Страйста-Бурлак, Искусствовед, арт-критик, специалист по искусству XIX - XX вв.