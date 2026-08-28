Голые и независимые: бани в искусстве
улица Марата, 50
Начало:
Завершение:
2200₽
Возраст 18+
Про событие
Встреча общества пьяных искусствоведов. Как менялось отношение к гигиене, начиная с Древнего Египта и до начала XX века? На лекции ты погрузишься в историю культуры омовения. Заглянешь в термы, бани и будуары. Узнаешь, таким ли «немытым» было средневековье. А также примешь участие в обсуждении банщиц Энгра и Серебряковой и купальщиц импрессионистов и постимпрессионистов. Лекцию проведёт Юлия Страйста-Бурлак, Искусствовед, арт-критик, специалист по искусству XIX - XX вв.
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