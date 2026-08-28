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  1. Санкт-Петербург
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Голые и независимые: бани в искусстве

Пространство Artista + Ceramista
улица Марата, 50

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+

Про событие

Встреча общества пьяных искусствоведов. Как менялось отношение к гигиене, начиная с Древнего Египта и до начала XX века? На лекции ты погрузишься в историю культуры омовения. Заглянешь в термы, бани и будуары. Узнаешь, таким ли «немытым» было средневековье. А также примешь участие в обсуждении банщиц Энгра и Серебряковой и купальщиц импрессионистов и постимпрессионистов. Лекцию проведёт Юлия Страйста-Бурлак, Искусствовед, арт-критик, специалист по искусству XIX - XX вв.

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