Кто тут хороший мальчик: собака как символический образ в искусстве
улица Марата, 50
Начало:
Завершение:
2200₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Задолго до того, как собаки захватили ленты в соцсетях, они охраняли врата загробного мира, служили аллегорией супружеской клятвы и вальяжно позировали на бархатных подушечках у ног королей. На лекции проследят, откуда на полотнах взялась эта странная смесь почти человеческой нежности и инфернального ужаса, научатся читать породу пса как зашифрованное досье на его владельца и целую эпоху. Ты узнаешь, зачем барочные мастера наделяли борзых откровенной чувственностью и зачем Кулидж усадил хвостиков за покерный стол.
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