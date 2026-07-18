Задолго до того, как собаки захватили ленты в соцсетях, они охраняли врата загробного мира, служили аллегорией супружеской клятвы и вальяжно позировали на бархатных подушечках у ног королей. На лекции проследят, откуда на полотнах взялась эта странная смесь почти человеческой нежности и инфернального ужаса, научатся читать породу пса как зашифрованное досье на его владельца и целую эпоху. Ты узнаешь, зачем барочные мастера наделяли борзых откровенной чувственностью и зачем Кулидж усадил хвостиков за покерный стол.