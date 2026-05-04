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«Красок много у меня – выбирай любую…»: цвет в творческой практике

Доктрина эт Нобилес
Шведский переулок, 2

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Завершение:

от 100₽ до 500₽
Возраст 18+

Про событие

На лекции рассмотрят какое место занимает цвет в искусстве разных эпох. Цвет в живописи имеет насыщенную и длительную историю. Он используется как средство выразительности, являясь одним из самых мощных способов воздействия на зрителя. Символическое восприятие цвета по-прежнему устойчиво – например, в культовом искусстве. Эпоха Возрождения привнесла в науку о цвете и в творческую практику художников-живописцев много нового – вклад титанов Возрождения поистине неоценим. И, безусловно, новое понимание цвета в живописи появилось благодаря эпохе романтизма. Лектор: Римма Тимофеева – доцент кафедры истории и теории искусств СПбГУПТД, кандидат искусствоведения.

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