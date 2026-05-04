На лекции рассмотрят какое место занимает цвет в искусстве разных эпох. Цвет в живописи имеет насыщенную и длительную историю. Он используется как средство выразительности, являясь одним из самых мощных способов воздействия на зрителя. Символическое восприятие цвета по-прежнему устойчиво – например, в культовом искусстве. Эпоха Возрождения привнесла в науку о цвете и в творческую практику художников-живописцев много нового – вклад титанов Возрождения поистине неоценим. И, безусловно, новое понимание цвета в живописи появилось благодаря эпохе романтизма. Лектор: Римма Тимофеева – доцент кафедры истории и теории искусств СПбГУПТД, кандидат искусствоведения.