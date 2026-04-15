На лекции поговорят об одной из самых ярких стран Магриба — Марокко. Познакомишься ближе с культурой этого королевства и увидишь его богатейшее художественное наследие, корни которого уходят в седую древность. Посмотришь на могучие башни Рабата, пёстрые красильни и мозаичные дворики Феса, побываешь в самых «кинематографичных» городах: Касабланке, Танжере и Марракеше. И, конечно, узнаешь, как на шумном марокканском базаре или на тесных извилистых улочках магрибских городов избегнуть чар злых колдунов. Лектор: Мария Назарова — доцент кафедры истории и теории искусства СПБГУПТД, член Санкт-Петербургского Союза дизайнеров, член Российской Ассоциации антиковедов.