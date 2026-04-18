На лекции Ольги Давыдовой разберёшь, как греческие режиссёры «странной волны» через абсурд, пластику тела и распад привычных структур исследуют, что остаётся от человека в мире, где рушится всё — от семьи до языка. Греческая странная волна» стартовала в 2009 году и принесла в мировую кинематографию имена Йоргоса Лантимоса и Афины Рахель Цангари – хотя только ими, конечно, «волна» не исчерпывается. Прошло больше пятнадцати лет, но фильмы греческих режиссёров до сих выглядят актуальными. Мир этих кинокартин – это реальность распада. Поломано всё: человеческие отношения, семья и детство, социально-политические ориентиры и даже язык. Мир невозможно удержать, зафиксировать и описать. Перед героями этих фильмов разверзается бездна, в которую и заглянуть-то страшно, не то что в ней находиться. Критики связывают появление «странной волны» с социально-политическим и экономическим кризисом, который переживает Греция в конце нулевых. Реакция режиссеров – снимать лаконичное кино в логике абсурда, заставлять человеческие тела делать странные вещи (странно танцевать, странно заниматься любовью, странно жить), а ещё – выворачивать наизнанку человеческую природу. Пожалуй, именно этот вопрос и тревожит греков больше всего: что такое человек? Или, точнее, что такое человек в рушащемся мире? На лекции Ольги Давыдовой попробуешь ответить на эти вопросы вместе с Йоргосом Лантимосом, Афиной Рахель Цангари, Бабисом Макридисом, Паносом Коутрасом, Александросом Авраносом и другими режиссёрами «греческой странной волны». Лектор: Давыдова Ольга, кандидат культурологии, доцент кафедры драматургии и киноведения СПБГИКиТ