Исторический ужин, на котором ты сможешь постигнуть секреты истории карт Таро, их символики и магии. Узнаешь о теориях происхождения карт, как их изготавливали, поговоришь о дизайне и трактовках, узнаешь, что такое «Путь Дурака», а также заглянешь в тайны исторических колод. Бонус вечера: каждый гость сможет задать картам самый волнующий вопрос и получить ответ, погрузившись в волшебный мир Таро. В меню: — Эклер с белыми грибами и пудрой из порчини; — Лионский салат с хамоном из гуся; — Бразатта с картофельным муссом; — Финансье с вишней и ванильным соусом; — Бокал игристого вина; — Чай/кофе на выбор. Лектор: Владимир Соловьёв — изучает историю традиционных колод и их художественные особенности, мастер марсельского Таро.