Карнавалы в ХХ веке
Шведский переулок, 2
Начало:
Завершение:
от 100₽ до 500₽
Возраст 18+
Про событие
Как изменилась карнавальная традиция в бурный и противоречивый ХХ век — эпоху тотальных идеологий, массовой культуры и стремительной урбанизации? На лекции Евгения Слесаря поговоришь о том, как аутентичные карнавальные практики подвергались «культурной подмене», превращаясь в инструментализированные празднества, обслуживающие различные социально-культурные запросы. Особое внимание лектор уделит «праздничным суррогатам» — искусственно созданным формам веселья, призванных заменить подлинный карнавальный катарсис. На примерах от советских демонстраций до современных фестивалей проследишь эволюцию карнавальной формы, опираясь на работы Михаила Бахтина, Жиля Делёза и других теоретиков.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи