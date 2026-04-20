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Карнавалы в ХХ веке

Доктрина эт Нобилес
Шведский переулок, 2

Начало:

Завершение:

от 100₽ до 500₽
Возраст 18+

Про событие

Как изменилась карнавальная традиция в бурный и противоречивый ХХ век — эпоху тотальных идеологий, массовой культуры и стремительной урбанизации? На лекции Евгения Слесаря поговоришь о том, как аутентичные карнавальные практики подвергались «культурной подмене», превращаясь в инструментализированные празднества, обслуживающие различные социально-культурные запросы. Особое внимание лектор уделит «праздничным суррогатам» — искусственно созданным формам веселья, призванных заменить подлинный карнавальный катарсис. На примерах от советских демонстраций до современных фестивалей проследишь эволюцию карнавальной формы, опираясь на работы Михаила Бахтина, Жиля Делёза и других теоретиков.

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