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История и современность итальянской моды

Доктрина эт Нобилес
Шведский переулок, 2

Начало:

Завершение:

от 100₽ до 500₽
Возраст 18+

Про событие

История итальянской моды — это история триумфов цивилизации от имперского Рима, величественного Ренессанса до высокой моды современной Италии. На лекции Марии Яковлевой поговоришь о ДНК альта моды, в которой органично соединились наследие величайших художников и смелость дизайнеров, высокое портновское искусство и современный стиль. И, конечно, уделишь особое внимание истории легендарных домов моды и феномену «сделано в Италии» как символу безупречного вкуса и идеального качества. Лектор: Яковлева Мария — кандидат культурологии, историк моды, доцент кафедры искусствоведения СПбГИК.

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