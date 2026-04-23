История итальянской моды — это история триумфов цивилизации от имперского Рима, величественного Ренессанса до высокой моды современной Италии. На лекции Марии Яковлевой поговоришь о ДНК альта моды, в которой органично соединились наследие величайших художников и смелость дизайнеров, высокое портновское искусство и современный стиль. И, конечно, уделишь особое внимание истории легендарных домов моды и феномену «сделано в Италии» как символу безупречного вкуса и идеального качества. Лектор: Яковлева Мария — кандидат культурологии, историк моды, доцент кафедры искусствоведения СПбГИК.