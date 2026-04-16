Искусство изысканной жизни: стиль Французской Ривьеры
Шведский переулок, 2
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Завершение:
от 100₽ до 500₽
Возраст 18+
Про событие
На лекции будут говорить об уникальном явлении в мире моды – стиле Французской Ривьеры, созданным аристократическим обществом. Обсудят истоки этого курортного стиля и его современные вариации: дресс-коды легендарных кинофестивалей и гонок Формулы-1, в которых соединились величественность и простота, дополненные особым французским шармом. Лектор: Мария Яковлева – кандидат культурологии, историк моды, доцент кафедры искусствоведения СПбГИК.
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