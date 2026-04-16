На лекции будут говорить об уникальном явлении в мире моды – стиле Французской Ривьеры, созданным аристократическим обществом. Обсудят истоки этого курортного стиля и его современные вариации: дресс-коды легендарных кинофестивалей и гонок Формулы-1, в которых соединились величественность и простота, дополненные особым французским шармом. Лектор: Мария Яковлева – кандидат культурологии, историк моды, доцент кафедры искусствоведения СПбГИК.