На лекции будут говорить о ключевом для датской культуры понятии hygge и попытаются понять, какое место оно занимает в скандинавском мире. Ты узнаешь: — Почему хюгге включили в список основных датских ценностей? — В чём заключается особенность этого феномена и как это отражается в языке? — Существуют ли схожие понятия в норвежском и шведском языках и культуре? — Как это явление приживается в русской культуре? Лектор: Елена Гурова — кандидат филологических наук, доцент кафедры скандинавской и нидерландской филологии СПбГУ, переводчик.