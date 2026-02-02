Hygge: ключевое слово датской культуры
Шведский переулок, 2
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от 100₽ до 500₽
Возраст 18+
Про событие
На лекции будут говорить о ключевом для датской культуры понятии hygge и попытаются понять, какое место оно занимает в скандинавском мире. Ты узнаешь: — Почему хюгге включили в список основных датских ценностей? — В чём заключается особенность этого феномена и как это отражается в языке? — Существуют ли схожие понятия в норвежском и шведском языках и культуре? — Как это явление приживается в русской культуре? Лектор: Елена Гурова — кандидат филологических наук, доцент кафедры скандинавской и нидерландской филологии СПбГУ, переводчик.
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