Лекция общества пьяных искусствоведов посвящена одной самых загадочных фигур русской литературы — Николаю Васильевичу Гоголю. Писатель, мистик, провокатор, человек, чья жизнь породила не меньше легенд, чем его произведения. За бокалом вина ты отправишься в Петербург XIX века — город туманов, масок и литературных сенсаций, где рождались «Петербургские повести» и где сам Гоголь стал героем бесконечных слухов и домыслов. Почему современники считали его странным? Правда ли, что он боялся быть похороненным заживо? Зачем сжёг второй том «Мёртвых душ»? И был ли его смех лекарством от безумия — или его признаком? Лектор: Нанико Соколова