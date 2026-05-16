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Гоголь: гений или безумец?

Пространство Artista + Ceramista
улица Марата, 50

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Лекция общества пьяных искусствоведов посвящена одной самых загадочных фигур русской литературы — Николаю Васильевичу Гоголю. Писатель, мистик, провокатор, человек, чья жизнь породила не меньше легенд, чем его произведения. За бокалом вина ты отправишься в Петербург XIX века — город туманов, масок и литературных сенсаций, где рождались «Петербургские повести» и где сам Гоголь стал героем бесконечных слухов и домыслов. Почему современники считали его странным? Правда ли, что он боялся быть похороненным заживо? Зачем сжёг второй том «Мёртвых душ»? И был ли его смех лекарством от безумия — или его признаком? Лектор: Нанико Соколова

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