В 1920–30-е годы французские режиссёры стремились освободить кино от театральных и литературных оков. Артисты, ставшие радикальными режиссёрами, Луис Бунюэль, Ман Рэй и Фернан Леже, взялись работать с новым медиумом, чтобы экспериментировать с визуальными формами и нарративами, привнесёнными из своей артистической практики: дадаистский смех, сюрреалистические фантазии, визуальные и концептуальные деконструкции и т.д. Мог ли Фернан Леже представить, какую волну подражаний породит его причудливый «Механический балет»? Из чего была создана страна грёз фотокудесника Ман Рэя, в которой реальность граничит с галлюцинацией, а женщины смотрят вдаль нарисованными на веках глазами? Кто обрёл статус отца сюрреализма в кино? Наталья Казурова расскажет об эксцентричности и экспериментах этих художников и режиссёров начала XX века, объединявших художественные и кинематографические практики киноавангарда.