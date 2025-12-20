Встреча общества пьяных философов. Лекция исследует, как эротика в Японии стала способом размышления о непостоянстве мира — от «Повести о Гэндзи» и гравюр сюнга до кино Осима Нагисы. Через мудзё, моно-но аварэ и югэн ты увидишь, как японцы соединяли тело и дух, наслаждение и тлен, превращая чувственность в философию. От древних ритуалов плодородия до эстетики Танидзаки, Кавабаты и Мисимы — это рассказ о том, как в Японии эротизм стал языком глубинной красоты и хрупкости. Лекцию проведёт Георгий Давианти — писатель, библеист, художник и независимый исследователь.