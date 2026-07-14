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Эра женственности: иконы моды 1950-х

Доктрина эт Нобилес
Шведский переулок, 2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Эпоха послевоенных пятидесятых провозгласила женственность как главную ценность, как символ мира, красоты и стабильности. Эта идея нашла воплощение в знаменитой формуле нового взгляда (New Look) Кристиана Диора – «возврату к идеалам цивилизованного счастья». Однако триумфальное возвращение корсетов, пышных юбок, покатой линии плеч царило не только на подиумах Парижа. В первую очередь на «новый взгляд» откликнулись кинематографисты. Исключительная женственность героинь фильмов Роже Вадима, Роберто Росселлини, Альфреда Хичкока создала из кинодив истинных икон моды. На лекции Марии Яковлевой поговоришь о концепции женственности, воплощённой звёздами экрана, чьи имена дали название стилевым направлениям в моде – Бриджит Бардо, Грейс Келли, Софи Лорен, Мэрилин Монро. Лектор: Мария Яковлева, кандидат культурологии, историк моды, доцент кафедры искусствоведения СПбГИК.

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