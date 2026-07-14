Эпоха послевоенных пятидесятых провозгласила женственность как главную ценность, как символ мира, красоты и стабильности. Эта идея нашла воплощение в знаменитой формуле нового взгляда (New Look) Кристиана Диора – «возврату к идеалам цивилизованного счастья». Однако триумфальное возвращение корсетов, пышных юбок, покатой линии плеч царило не только на подиумах Парижа. В первую очередь на «новый взгляд» откликнулись кинематографисты. Исключительная женственность героинь фильмов Роже Вадима, Роберто Росселлини, Альфреда Хичкока создала из кинодив истинных икон моды. На лекции Марии Яковлевой поговоришь о концепции женственности, воплощённой звёздами экрана, чьи имена дали название стилевым направлениям в моде – Бриджит Бардо, Грейс Келли, Софи Лорен, Мэрилин Монро. Лектор: Мария Яковлева, кандидат культурологии, историк моды, доцент кафедры искусствоведения СПбГИК.