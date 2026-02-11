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Документальная фотография: от мифа к реальности

Доктрина эт Нобилес
Шведский переулок, 2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Вопрос о подлинности документальной фотографии – один из самых острых в истории фото. Один из самых противоречивых фотографов XX века Диана Арбус в своих снимках играла с понятиями «норма» и «патология», став центральной фигурой критической фотографии. На лекции рассмотришь, как можно манипулировать «подлинностью» фотографии. Лектор: Дарья Мартынова – кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры русского искусства СПбГУ, старший научный сотрудник сектора искусства стран Центральной Европы ГИИ.

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