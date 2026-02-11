Вопрос о подлинности документальной фотографии – один из самых острых в истории фото. Один из самых противоречивых фотографов XX века Диана Арбус в своих снимках играла с понятиями «норма» и «патология», став центральной фигурой критической фотографии. На лекции рассмотришь, как можно манипулировать «подлинностью» фотографии. Лектор: Дарья Мартынова – кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры русского искусства СПбГУ, старший научный сотрудник сектора искусства стран Центральной Европы ГИИ.