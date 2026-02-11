Документальная фотография: от мифа к реальности
Шведский переулок, 2
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Про событие
Вопрос о подлинности документальной фотографии – один из самых острых в истории фото. Один из самых противоречивых фотографов XX века Диана Арбус в своих снимках играла с понятиями «норма» и «патология», став центральной фигурой критической фотографии. На лекции рассмотришь, как можно манипулировать «подлинностью» фотографии. Лектор: Дарья Мартынова – кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры русского искусства СПбГУ, старший научный сотрудник сектора искусства стран Центральной Европы ГИИ.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи