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Десерты в атмосфере праздника и детства, или будет ли на нашей улице праздник

Доктрина эт Нобилес
Шведский переулок, 2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Что такое эстетика атмосферы и какова роль десерта в создании атмосферы праздника и детства? На лекции Александры Атановой рассмотришь функцию тортов в кульминации праздника: обратишься к традиции изготовления деньрожденных (именинных) и свадебных тортов и выяснишь, как модные тенденции влияют на культурные аспекты и внешний вид тортов. Обсудишь связь представления о детстве с идеями беззаботности и определишь место в них феноменов сахарной ваты и мороженого. Затронешь негативный аспект злоупотребления сладким в погоне за приятными эмоциональными состояниями и уделишь внимание репрезентации десертов в рекламе (как репрезентация шоколада связана с чувственным удовольствием посредством тактильного ощущения тающей текстуры; как реклама десертов транслирует идею заботы и ценности семьи). Лектор: Александра Атанова, магистр философии искусства, РХГА им. Ф.М. Достоевского

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