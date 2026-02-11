Что такое эстетика атмосферы и какова роль десерта в создании атмосферы праздника и детства? На лекции Александры Атановой рассмотришь функцию тортов в кульминации праздника: обратишься к традиции изготовления деньрожденных (именинных) и свадебных тортов и выяснишь, как модные тенденции влияют на культурные аспекты и внешний вид тортов. Обсудишь связь представления о детстве с идеями беззаботности и определишь место в них феноменов сахарной ваты и мороженого. Затронешь негативный аспект злоупотребления сладким в погоне за приятными эмоциональными состояниями и уделишь внимание репрезентации десертов в рекламе (как репрезентация шоколада связана с чувственным удовольствием посредством тактильного ощущения тающей текстуры; как реклама десертов транслирует идею заботы и ценности семьи). Лектор: Александра Атанова, магистр философии искусства, РХГА им. Ф.М. Достоевского