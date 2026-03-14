Праздничный день пройдет среди лекций, разговоров об искусстве и культуре, а также мастер-классов. В программе — темы, с которыми проект уже хорошо знаком своей аудитории, и новые ракурсы: античные мифы, русские сезоны Дягилева, антропология кино и история портрета. Вечер завершится викториной и кинопоказом с тапёром. Подробную программу можно посмотреть на сайте. Участие бесплатное, но количество мест ограничено, поэтому стоит заранее зарегистрироваться.