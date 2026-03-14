ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

День рождения Doctrina et Nobiles

Доктрина эт Нобилес
Шведский переулок, 2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Праздничный день пройдет среди лекций, разговоров об искусстве и культуре, а также мастер-классов. В программе — темы, с которыми проект уже хорошо знаком своей аудитории, и новые ракурсы: античные мифы, русские сезоны Дягилева, антропология кино и история портрета. Вечер завершится викториной и кинопоказом с тапёром. Подробную программу можно посмотреть на сайте. Участие бесплатное, но количество мест ограничено, поэтому стоит заранее зарегистрироваться.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста