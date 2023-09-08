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[отменено] Crimewave SPB X
Арсенальная набережная, 1
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Завершение:
от 1000₽ до 1800₽
Возраст 18+
Стендап
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Фестивали
Про событие
Внимание: мероприятие отменено организатором. Ежегодный фестиваль электронной музыки. Лайн-ап: Радость Моя / Summer Of Haze / Убийцы Crystal / Malina Scar / VSN7 / 5l33p / Hugeloud / BLVCK CVRNVGE / Beneath My Shade / HOLOGRAPHIC / EXTRYZE / STS-51L / HISE / STRELV.
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