ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Популярное
  1. Санкт-Петербург
  2. События

[отменено] Crimewave SPB X

Рассвет
Арсенальная набережная, 1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1800₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Внимание: мероприятие отменено организатором. Ежегодный фестиваль электронной музыки. Лайн-ап: Радость Моя / Summer Of Haze / Убийцы Crystal / Malina Scar / VSN7 / 5l33p / Hugeloud / BLVCK CVRNVGE / Beneath My Shade / HOLOGRAPHIC / EXTRYZE / STS-51L / HISE / STRELV.

На карте

Карта места...

Пишем об этом событии в блоге

Карточка

День странной музыки: подборка тематических событий в Москве и Питере

Где поиграть на необычных инструментах, послушать этнические мотивы и унестись с музыкой ветра на ковре-самолёте?

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Ваня Ильин. Проверка всякого
Ваня Ильин. Проверка всякого

от 500₽

Стендап проверка на троих
Стендап проверка на троих

300₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 590₽

Комментарии

Аватар
Ольга
1 февраля 2024, 05:35

Привет! Ищу компанию!

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста