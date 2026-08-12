В 1920-е годы Марк Шагал создал сотню гравюр для французского издания «Мёртвых душ». Серия стала одной из главных книжных работ художника и была удостоена Гран-При Венецианской биеннале в 1948 году. В офортах художник продолжает работу писателя – домысливает образ Чичикова, дополняет сцены его знакомства с помещиками фантастическими деталями и надписями-ремарками. На лекции ты разберёшься как художник рассказывает историю похождений главного авантюриста русской литературы и меняет восприятие классического текста. Примеришь на себя роль внимательного зрителя: попробуешь раскрыть визуальные представления гоголевских фигур речи и предложить собственные гипотезы их значения. Для полноценного участия организатор рекомендует перечитать текст произведения. Лектор: Михаил Балан – искусствовед, хранитель коллекции французской гравюры XIX–XX веков Государственного Эрмитажа, куратор Кабинета книги художника в Главном штабе.