Пока одни женщины ждали выгодной партии, другие сами назначали цену мужскому вниманию. Но и среди них судьбы складывались совершенно по-разному: одни выбирались из нищеты, становились знаменитыми куртизанками, обзаводились влиятельными покровителями и состояниями — другие очень быстро оказывались на самом дне. Почему? Красота, происхождение, образование, умение выбирать мужчин — или простая удача? Можно ли было действительно «выбиться в люди» через постель или истории головокружительного успеха были редчайшим исключением? На лекции заглянешь в мир петербургского полусвета и проследишь реальные женские судьбы — от тех, чьи имена знала вся столица, до обитательниц дешёвых домов терпимости. Узнаешь, чем элитная куртизанка отличалась от обычной проститутки, как выглядели бордели для разных сословий, сколько стоила любовь, кто получал деньги и насколько вообще женщина распоряжалась собственным заработком. Поговоришь и о мужчинах: кто содержал самых известных красавиц Петербурга, какие состояния оставляли в будуарах и почему общество презирало «падших женщин», но совершенно спокойно пользовалось их услугами. И попробуешь разобраться в главном: кем была женщина полусвета — жертвой обстоятельств, расчётливой авантюристкой, предпринимательницей своего времени или понемногу каждой из них? История проституции здесь станет историей денег, власти, секса, социального лифта и очень разных женских судеб. Возрастное ограничение: строго18+ — потому что некоторые подробности жизни имперской столицы в школьные учебники предусмотрительно не вошли. Лекцию проведёт дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской Империи — Мария Персиянова. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: • Драник с лососем и яйцом пашот; • Гречка с пармезаном и яйцом пашот; • Тёплый римский сендвич с сыром бри и пармской ветчиной; — Напиток: игристое вино Martini Brut/ кофе или чай.