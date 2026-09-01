Его оружие бьёт точно в цель — в острые социально-политические темы, а всё, чего он касается, превращается в золото и вызывает небывалый резонанс. «Дисмаленд» — самый масштабный проект Бэнкси, антиДисней, место, от которого мороз по коже. Зачем в обгорелом замке принцессы инсценирована автокатастрофа с каретой и журналистами? Зачем там атомный взрыв, картонный вход в аэропорт и лодки с тонущими беженцами? Зачем он привлёк 58 лучших художников мира, включая Дэмиена Херста? Зачем в парке жгли книги — и чьи именно? На лекции Олеси Александровой разберёшь, какие политические, социальные и экологические смыслы зашифрованы в его дерзких посланиях. А ещё — почему Бэнкси категорически против музеев и аукционов, почему парк расположен в заброшенном месте и с какой целью посетителям предлагали покидать его «через сувенирную лавку». Олеся Александрова — искусствовед, художник, автор лекций по искусству.