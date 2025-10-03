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Авангард без звуков Вагнера: немое кино после Первой мировой войны

Доктрина эт Нобилес
Шведский переулок, 2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Лекция Антона Мазурова о немецком немом кино начала XX века. Носферату, Калигари, Орлак, Голем, Мабузе, сомнабула Чезаре, человек-машина Хель, Гомункулус, Генуин и еще десятки мифологических, фантастических, деформированных исторических персонажей и вымышленных существ бросились на потрясённого зрителя с экранов шикарных берлинских, гамбургских и мюнхенских кинотеатров после окончания первой части европейского апокалипсиса – Первой мировой войны. Были ли это визуальные аналоги устоявшихся модных направлений в литературе и живописи начала века? Или это творческий результат социально освобождённых и опьянённых первой немецкой демократией художников? Или ожившие проекции коллективного бессознательного побеждённой, униженной и травмированной немецкой нации? Что же это было такое яркое, пугающе мрачное и завораживающее своим чёрно-белым траурным блеском... и куда уплыло? Лектор: Мазуров Антон, деятель российской киноиндустрии и международного кинофестивального движения, кинодистрибьютор, кинокритик, историк кино и киновед.

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