Лекция Антона Мазурова о немецком немом кино начала XX века. Носферату, Калигари, Орлак, Голем, Мабузе, сомнабула Чезаре, человек-машина Хель, Гомункулус, Генуин и еще десятки мифологических, фантастических, деформированных исторических персонажей и вымышленных существ бросились на потрясённого зрителя с экранов шикарных берлинских, гамбургских и мюнхенских кинотеатров после окончания первой части европейского апокалипсиса – Первой мировой войны. Были ли это визуальные аналоги устоявшихся модных направлений в литературе и живописи начала века? Или это творческий результат социально освобождённых и опьянённых первой немецкой демократией художников? Или ожившие проекции коллективного бессознательного побеждённой, униженной и травмированной немецкой нации? Что же это было такое яркое, пугающе мрачное и завораживающее своим чёрно-белым траурным блеском... и куда уплыло? Лектор: Мазуров Антон, деятель российской киноиндустрии и международного кинофестивального движения, кинодистрибьютор, кинокритик, историк кино и киновед.