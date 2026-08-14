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Архитектурный винегрет Петербурга: обзор всех стилей с примерами

Пространство Artista + Ceramista
улица Марата, 50

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

В архитектурном облике Петербурга воплотились все значимые архитектурные стили XVIII–XX веков: барокко, классицизм, историзм, эклектика, модерн, конструктивизм и модернизм. На встрече за бокалом вина с обаятельным лектором вы рассмотрите самые яркие сооружения города и сформируете представление об архитектурной эволюции на примере отдельно взятой европейской столицы. Также поговорите о градостроительных концепциях и затронете архитектуру XX века. Лектор: Александр Дединкин — искусствовед, историк архитектуры, лектор. Выпускник Института им. И.Е. Репина, Академии художеств и СПбГУ.

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