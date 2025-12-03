ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Звук падения. Премьерный показ с обсуждением

Горизонт Cinema&Emotion
проспект Михаила Нагибина, 32Д/2

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Cпециальный показ фильма «Звук падения», отмеченного призом жюри Каннского кинофестиваля-2025. Фильм представит и обсудит со зрителями Екатерина Ковш — кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и клинической психологии факультета клинической психологии РостГМУ. Альма, Эрика, Ангелика и Ленка — четыре молодые женщины, которые выросли в доме на уединённой ферме в разное время, с Первой мировой войны и до наших дней. Они разделены десятилетиями, но их судьбы поразительно отражают друг друга. Исследуя собственное настоящее, они обнаруживают следы прошлого и тайны, которые объединяют их истории. «Звук падения» — гипнотическая драма режиссёра Маши Шилински, выдвинутая на премию «Оскар» от Германии и завоевавшая приз жюри Каннского кинофестиваля-2025.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мифы Древней Греции
Мифы Древней Греции

6400₽

Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага

2500₽

Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»
Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»

от 2000₽

Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»
Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»

от 1000₽

10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать
10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать

1900₽

Культограм: Музыка в кино
Культограм: Музыка в кино

3200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста