Cпециальный показ фильма «Звук падения», отмеченного призом жюри Каннского кинофестиваля-2025. Фильм представит и обсудит со зрителями Екатерина Ковш — кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и клинической психологии факультета клинической психологии РостГМУ. Альма, Эрика, Ангелика и Ленка — четыре молодые женщины, которые выросли в доме на уединённой ферме в разное время, с Первой мировой войны и до наших дней. Они разделены десятилетиями, но их судьбы поразительно отражают друг друга. Исследуя собственное настоящее, они обнаруживают следы прошлого и тайны, которые объединяют их истории. «Звук падения» — гипнотическая драма режиссёра Маши Шилински, выдвинутая на премию «Оскар» от Германии и завоевавшая приз жюри Каннского кинофестиваля-2025.