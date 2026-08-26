Кинопоказ «Ешь, молись, люби»
Новая Провинция, проспект Маршала Жукова, 35/8
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
Фильмы под открытым небом на главной площади «Новой Провинции» Заказывай вкусности у резидентов и наслаждайся вечером в кругу соседей. О фильме: Замужняя женщина Элизабет Гилберт в один прекрасный день понимает, что живёт совершенно не той жизнью, которой хотела. После болезненного развода она отправляется в путешествие по миру, которое поможет ей открыть новые горизонты и познать себя.
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