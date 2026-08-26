ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Кинопоказ «Ешь, молись, люби»

Новая Провинция, проспект Маршала Жукова, 35/8

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Фильмы под открытым небом на главной площади «Новой Провинции» Заказывай вкусности у резидентов и наслаждайся вечером в кругу соседей. О фильме: Замужняя женщина Элизабет Гилберт в один прекрасный день понимает, что живёт совершенно не той жизнью, которой хотела. После болезненного развода она отправляется в путешествие по миру, которое поможет ей открыть новые горизонты и познать себя.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»
Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»

от 2000₽

Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»
Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»

от 1000₽

Ночь пожИИрателей рекламы
Ночь пожИИрателей рекламы

700₽

Тематическая вечеринка с кинопоказом «Великий Гэтсби»
Выбор редакции
Тематическая вечеринка с кинопоказом «Великий Гэтсби»

от 4900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста