Фильмы под открытым небом на главной площади «Новой Провинции» Заказывай вкусности у резидентов и наслаждайся вечером в кругу соседей. О фильме: Замужняя женщина Элизабет Гилберт в один прекрасный день понимает, что живёт совершенно не той жизнью, которой хотела. После болезненного развода она отправляется в путешествие по миру, которое поможет ей открыть новые горизонты и познать себя.