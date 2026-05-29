Комедия чёрного юмора. Красочные декорации и костюмы, крайне неоднозначное и печальное содержание. Москва времён НЭПа, 1920-е годы. Зоя Пельц в своей квартире открывает пошивочную мастерскую, под видом которой скрывается «весёлый дом». Она лелеет надежду заработать денег и уехать во Францию со своим возлюбленным, графом Обольяниновым, несчастным морфинистом. Но, по роковому стечению обстоятельств, в квартире убивают одного из посетителей, ответственного советского работника. Мечтам о Париже и Ницце не суждено сбыться, все иллюзии терпят крах. Красивая жизнь уходит безвозвратно.