Зойкина квартира
площадь Свободы, 3
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от 1000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Комедия чёрного юмора. Красочные декорации и костюмы, крайне неоднозначное и печальное содержание. Москва времён НЭПа, 1920-е годы. Зоя Пельц в своей квартире открывает пошивочную мастерскую, под видом которой скрывается «весёлый дом». Она лелеет надежду заработать денег и уехать во Францию со своим возлюбленным, графом Обольяниновым, несчастным морфинистом. Но, по роковому стечению обстоятельств, в квартире убивают одного из посетителей, ответственного советского работника. Мечтам о Париже и Ницце не суждено сбыться, все иллюзии терпят крах. Красивая жизнь уходит безвозвратно.
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