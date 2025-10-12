#Явтемефест: День, чтобы замедлиться, вдохновиться и вспомнить, каково это — быть в контакте с собой. Почему тело говорит с нами. Как слышать и понимать этот язык. Лектор: Анатолий Дроботов — клинический психолог, специалист по психосоматике. Стоимость посещения: Тарифы Ц — это 4р минута. Час посещения будет стоить 240р, два часа — 480р. абонемент на день — 790р