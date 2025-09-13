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Завтрак в женском кругу с психологом

Циферблат
проспект Соколова, 46

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от 840₽ до 1080₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Завтрак в женском кругу с практикой от телесного терапевта: «Напиши сказку своей жизни», где через архетипы и мак-карты ты поймешь, где ты находишься сейчас и куда двигаться дальше. Для кого эта встреча: — Если ты не понимаешь, что происходит сейчас в твоей жизни; — Есть ощущение неопределенности; — Хочешь понять куда ты движешься. Ты выйдешь со встречи с пониманием, что тебя привело в точку «сейчас» и желанием двигаться дальше!. Что будет на встрече: — Напишешь сказку о своей жизни через архетипы мак-карт; — Перенесёшь часть своей жизни на бумагу; — Медитация; — Эстетика во всём: оформление стола, живые цветы, живая музыка — Свежайшая вкусная выпечка и ягодный зефир, ароматный кофе/чай/какао; — Безопасное пространство, общение с единомышленницами. Ведущая: Анна Корнилаева — телесно-ориентированный психотерапевт. Организатор: Анна Лапшина — организатор женских встреч «С кайфом!», где мы совмещаем пользу с удовольствием. Стоимость — 600р + тарифы Ц (4р за минуту времени). Получается 840р за час, 1080р за два. Для записи пиши в тг организатору.

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