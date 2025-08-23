Приглашаем тебя на встречу «Обретение внутренней гармонии через творчество» — утро, наполненное красотой и вдохновением. Что будет на завтраке: - рисуем акварельные цветы и погружаемся в особое терапевтическое состояние - ароматный кофе, чай или какао - свежая выпечка и ягодный зефир от проекта «С кайфом!» - эстетика во всём - женский круг, общение и поддержка единомышленниц После встречи ты выйдешь в расслабленном состоянии, с лёгкостью в душе и красивой картиной, созданной своими руками — напоминанием о том, что важно оставаться в моменте и видеть красоту в деталях. ?? Ведущая мастер-класса — художник и педагог Ксения Солнце ?? Организатор — Анна Лапшина, проект «С Кайфом!» Стоимость — 1000 руб. + тарифы Ц