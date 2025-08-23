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Завтрак в женском кругу + мастер-класс

Циферблат
проспект Соколова, 46

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от 1000₽ до 2000₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Приглашаем тебя на встречу «Обретение внутренней гармонии через творчество» — утро, наполненное красотой и вдохновением. Что будет на завтраке: - рисуем акварельные цветы и погружаемся в особое терапевтическое состояние - ароматный кофе, чай или какао - свежая выпечка и ягодный зефир от проекта «С кайфом!» - эстетика во всём - женский круг, общение и поддержка единомышленниц После встречи ты выйдешь в расслабленном состоянии, с лёгкостью в душе и красивой картиной, созданной своими руками — напоминанием о том, что важно оставаться в моменте и видеть красоту в деталях. ?? Ведущая мастер-класса — художник и педагог Ксения Солнце ?? Организатор — Анна Лапшина, проект «С Кайфом!» Стоимость — 1000 руб. + тарифы Ц

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