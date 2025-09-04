ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Заточка х Людмил Огурченко | Roof Live

Roof Live
проспект Космонавтов, 19А/28Ж

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 60000₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Фестивали

Про событие

Фанк и кантри с иронией. Тебя ждёт вечер на диком западе, но в России. Заточка и Людмил — неожиданный, но удивительно точный тандем. На концерте за иронию и сатиру будут отвечать участники группы «Людмил Огурченко» — это будет такой солнечный инди-рок, что даже неловко слушать его не в шортах. А потом подхватывает дуэт «Заточка» — сатиричные песни вроде про нашу действительность, но вдруг невероятно уместные в кантри-эстетике. Концерт проходит в рамках летнего фестиваля Roof Live: лето, крыша, музыка, любовь.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ДМЦ
ДМЦ

от 1600₽

А причём тут Билли?
А причём тут Билли?

1500₽

Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона
Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона

от 2000₽

Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»
Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»

от 2000₽

Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»
Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»

от 1000₽

Культограм: Музыка в кино
Культограм: Музыка в кино

3200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста