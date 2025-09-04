Фанк и кантри с иронией. Тебя ждёт вечер на диком западе, но в России. Заточка и Людмил — неожиданный, но удивительно точный тандем. На концерте за иронию и сатиру будут отвечать участники группы «Людмил Огурченко» — это будет такой солнечный инди-рок, что даже неловко слушать его не в шортах. А потом подхватывает дуэт «Заточка» — сатиричные песни вроде про нашу действительность, но вдруг невероятно уместные в кантри-эстетике. Концерт проходит в рамках летнего фестиваля Roof Live: лето, крыша, музыка, любовь.