#Явтемефест: День, чтобы замедлиться, вдохновиться и вспомнить, каково это — быть в контакте с собой. Йогалатес — уникальное сочетание йоги и пилатеса, направленное на развитие силы, гибкости и осознанности тела. Лучшее от обоих направлений, чтобы ты получил максимум пользы за то же время. Регистрация обязательна. Стоимость посещения: Тарифы Ц — это 4р минута. Час посещения будет стоить 240р, два часа — 480р. абонемент на день — 790р