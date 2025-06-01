Традиционный фестиваль Yoga Yuga Fest — городское событие, объединяющее йогу, творчество и самопознание. Концепция Yoga Yuga Fest 2025: «Поток воды — поток жизни». Программа фестиваля: — Более 30 мастеров проведут разнообразные практики и мастер-классы. — Главным событием дневной программы станет практика мантропения от Сати Казановой. Игра Лила от Омкара, потоковое рисование от Веды Рам. — Вечерняя музыкальная программа в этом году будет ещё более насыщенная. Будет работать две арены, где будут выступать ОдноНо, Битту Малик, Ульяна Бойцова, Adishakti и многие другие артисты. — А после концерта будет Ecstatic Dance от dj Synergia. На фестивале предусмотрен фудкорт с разнообразной и здоровой едой, а также маркет с сувенирами, одеждой и эко-товарами. Для семей с детьми будет работать детская площадка.