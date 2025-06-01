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Yoga Yuga Fest

Embargo Villa
Левобережная улица, 72

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от 3800₽ до 6300₽
Возраст 0+
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Традиционный фестиваль Yoga Yuga Fest — городское событие, объединяющее йогу, творчество и самопознание. Концепция Yoga Yuga Fest 2025: «Поток воды — поток жизни». Программа фестиваля: — Более 30 мастеров проведут разнообразные практики и мастер-классы. — Главным событием дневной программы станет практика мантропения от Сати Казановой. Игра Лила от Омкара, потоковое рисование от Веды Рам. — Вечерняя музыкальная программа в этом году будет ещё более насыщенная. Будет работать две арены, где будут выступать ОдноНо, Битту Малик, Ульяна Бойцова, Adishakti и многие другие артисты. — А после концерта будет Ecstatic Dance от dj Synergia. На фестивале предусмотрен фудкорт с разнообразной и здоровой едой, а также маркет с сувенирами, одеждой и эко-товарами. Для семей с детьми будет работать детская площадка.

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