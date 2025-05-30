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Яёи Кусама: точки, тыквы, бесконечность

Горизонт Cinema&Emotion
проспект Михаила Нагибина, 32Д/2

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1500₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция Ольги Софиной о жизни и творчестве японской художницы Яёи Кусама. История жизни Яёи Кусамы могла бы стать абсолютным бестселлером. Сложные отношения в семье, пугающие галлюцинации, переезд в Америку с надеждой покорить арт-сцену, платоническая любовь с Джозефом Корнеллом, разочарование в жизни и депрессия, заставившие вернуться в Японию. Спасательным кругом во всех жизненных перипетиях было творчество: непрекращающаяся работа держала эту хрупкую женщину на плаву. Результатом стал мощный прорыв в зрелом возрасте. К этому времени Яёи Кусама прославилась как создательница ярких работ с бесчисленными точками, за что и получила титул «Королевы горошин». Участница Венецианской биеннале, арт-партнёр Louis Vuitton, обладатель прижизненного Музея в Токио Яёи Кусама добилась ошеломительного успеха в арт-мире, став символом непоколебимой веры в свою мечту и преданности искусству. Обо всех главных победах, эксцентричном стиле художницы расскажет искусствовед и арт-критик Ольга Софина. Тайминг вечера: 19:00-19:30 – Сбор гостей, бокал игристого каждому гостю, фотограф и фотозона, розыгрыш подарков 19:30-21:00 – Лекция 21:00-21:30 – Вопросы и ответы

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