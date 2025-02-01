Встреча фотоклуба. Творчество Синди Шерман
проспект Соколова, 46
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от 35₽ до 420₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Участники обсудят творчество Синди Шерман, известной своими постановочными автопортретами. Все они яркие, как будто кадры из фильмов — иногда комедии, иногда драмы, иногда даже ужасы. Участники пройдутся по этапам её творчества и посмотрят, как она совмещает роли фотографа, модели и настоящего художника. Стоимость — время по тарифу Циферблата (3,5 рубля/минута).
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