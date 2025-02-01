Участники обсудят творчество Синди Шерман, известной своими постановочными автопортретами. Все они яркие, как будто кадры из фильмов — иногда комедии, иногда драмы, иногда даже ужасы. Участники пройдутся по этапам её творчества и посмотрят, как она совмещает роли фотографа, модели и настоящего художника. Стоимость — время по тарифу Циферблата (3,5 рубля/минута).