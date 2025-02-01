ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Встреча фотоклуба. Творчество Синди Шерман

Циферблат
проспект Соколова, 46

Начало:

Завершение:

от 35₽ до 420₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Участники обсудят творчество Синди Шерман, известной своими постановочными автопортретами. Все они яркие, как будто кадры из фильмов — иногда комедии, иногда драмы, иногда даже ужасы. Участники пройдутся по этапам её творчества и посмотрят, как она совмещает роли фотографа, модели и настоящего художника. Стоимость — время по тарифу Циферблата (3,5 рубля/минута).

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мифы Древней Греции
Мифы Древней Греции

6400₽

Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага

2500₽

За закрытыми дверями
За закрытыми дверями

от 1600₽

А причём тут Билли?
А причём тут Билли?

1500₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

от 1600₽

10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать
10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать

1900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста