Крупнейшее стендап-сообщество России запускает Медиалигу. 6 месяцев местные знаменитости будут бороться за звание сильнейшего и возможность попасть в суперфинал в Москве. Главный приз — 333 333 рубля 33 копейки. Блогеры, врачи, бизнесмены, спортсмены и ведущие, которых ты знаешь, выйдут на сцену и покажут, на что способны. На очереди 1/4 финала Лучшие пройдут в 1/2 финала