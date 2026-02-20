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Всем Стендап

Волна
Береговая улица, 10

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от 840₽ до 1050₽
Возраст 18+
Стендап
Еда

Про событие

Крупнейшее стендап-сообщество России запускает Медиалигу. 6 месяцев местные знаменитости будут бороться за звание сильнейшего и возможность попасть в суперфинал в Москве. Главный приз — 333 333 рубля 33 копейки. Блогеры, врачи, бизнесмены, спортсмены и ведущие, которых ты знаешь, выйдут на сцену и покажут, на что способны. На очереди 1/4 финала Лучшие пройдут в 1/2 финала

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