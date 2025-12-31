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Волшебный Новый год в Циферблате

Циферблат
проспект Соколова, 46

Начало:

Завершение:

7000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали
Еда

Про событие

31 декабря. Волшебный вечер, вкусная еда, шампанское. Интересная праздничная программа и множество новых знакомств Тебя ждут тематические активности, несколько зон для гостей: более тихая и уютная или шумная с танцами и песнями. Каждый найдёт в этот вечер себе занятие по душе! Количество мест ограничено. Возврат билетов не позднее, чем за три дня до проведения мероприятия.

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