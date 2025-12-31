31 декабря. Волшебный вечер, вкусная еда, шампанское. Интересная праздничная программа и множество новых знакомств Тебя ждут тематические активности, несколько зон для гостей: более тихая и уютная или шумная с танцами и песнями. Каждый найдёт в этот вечер себе занятие по душе! Количество мест ограничено. Возврат билетов не позднее, чем за три дня до проведения мероприятия.