Волшебный Новый год в Циферблате
проспект Соколова, 46
Начало:
Завершение:
7000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали
Еда
Про событие
31 декабря. Волшебный вечер, вкусная еда, шампанское. Интересная праздничная программа и множество новых знакомств Тебя ждут тематические активности, несколько зон для гостей: более тихая и уютная или шумная с танцами и песнями. Каждый найдёт в этот вечер себе занятие по душе! Количество мест ограничено. Возврат билетов не позднее, чем за три дня до проведения мероприятия.
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