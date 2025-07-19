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Вокальный класс

Циферблат
проспект Соколова, 46

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Вокал это не про талант и не про дар. Вокал - это про тело. Именно об этом и будет вокальный класс. Чтобы шикарно петь - необходимо наладить контакт с телом, разобраться как оно работает и научиться этим всем управлять. Чем ты и займёшься в субботу. Вход по тарифам циферблата.

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