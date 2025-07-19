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Про событие
Вокал это не про талант и не про дар. Вокал - это про тело. Именно об этом и будет вокальный класс. Чтобы шикарно петь - необходимо наладить контакт с телом, разобраться как оно работает и научиться этим всем управлять. Чем ты и займёшься в субботу. Вход по тарифам циферблата.
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