Эта лекция — возможность посмотреть на тревожные перемены времён года новым взглядом. Участники обсудят на лекции, что таит в себе феномен смены сезонов с точки зрения психологии: когда приходит тревожность, как её побороть и о чём она может нас предупреждать. Выявят все возможные способы сохранить баланс и гармонию в один из самых плодотворных и романтичных периодов года. Всем гостям — авторская открытка и специальная методичка от лектора для внутреннего равновесия. Спикер: Кристина Майс — психолог, писатель и художник, арт-директор бренда ароматов «Демиург». Стоимость — 250 рублей + время по тарифу Циферблата (3,5 рубля/минута).