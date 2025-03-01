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Лекция психолога «Весна: и вокруг, и в сердце»

Циферблат
проспект Соколова, 46

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 700₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Эта лекция — возможность посмотреть на тревожные перемены времён года новым взглядом. Участники обсудят на лекции, что таит в себе феномен смены сезонов с точки зрения психологии: когда приходит тревожность, как её побороть и о чём она может нас предупреждать. Выявят все возможные способы сохранить баланс и гармонию в один из самых плодотворных и романтичных периодов года. Всем гостям — авторская открытка и специальная методичка от лектора для внутреннего равновесия. Спикер: Кристина Майс — психолог, писатель и художник, арт-директор бренда ароматов «Демиург». Стоимость — 250 рублей + время по тарифу Циферблата (3,5 рубля/минута).

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