ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Вечёрка. Страшные русские сказки

Циферблат
проспект Соколова, 46

Начало:

Завершение:

690₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Мастер-классы

Про событие

Наступает ночь, и старые сказки просыпаются. Те, что бабушки шептали перед сном, где герои всегда теряли дорогу, а ведьмы — знали больше, чем хотелось . Циферблат превратится в ту самую дверь, которую не советовали открывать. Будешь варить снадобья, гадать, плести венки, танцевать и слушать музыку, от которой мурашки бегут по коже. А ещё — конкурс костюмов, фотозоны и та самая атмосфера, ради которой хочется остаться до полуночи. Окунись в ночь, где мифы оживают, и попробуй почувствовать себя героем той самой сказки, что начинается словами: «Жили-были…».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мифы Древней Греции
Мифы Древней Греции

6400₽

Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага

2500₽

ДМЦ
ДМЦ

от 1600₽

За закрытыми дверями
За закрытыми дверями

от 1600₽

А причём тут Билли?
А причём тут Билли?

1500₽

Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона
Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста