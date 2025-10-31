Наступает ночь, и старые сказки просыпаются. Те, что бабушки шептали перед сном, где герои всегда теряли дорогу, а ведьмы — знали больше, чем хотелось . Циферблат превратится в ту самую дверь, которую не советовали открывать. Будешь варить снадобья, гадать, плести венки, танцевать и слушать музыку, от которой мурашки бегут по коже. А ещё — конкурс костюмов, фотозоны и та самая атмосфера, ради которой хочется остаться до полуночи. Окунись в ночь, где мифы оживают, и попробуй почувствовать себя героем той самой сказки, что начинается словами: «Жили-были…».