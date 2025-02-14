This is LOVE
Левобережная улица, 72
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от 700₽ до 2500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Единственная и неповторимая, та самая, незабываемая для тебя, вечеринка ночи любви в EmbargoVilla. Это случается лишь раз в год, и пропустить такое событие просто нельзя. Для всех влюблённых подготовили яркие декорации и неповторимую ночь. Вайбовая атмосфера и качественные ритмы не дадут скучать до самого рассвета. Артисты: NASTIA UVAROVA V.A. STOTRETIY ELIIZ BAAL YARYSH EMBRYO STRELTSOV ASTORSKY
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