Вечер знакомств в Циферблате
проспект Соколова, 46
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Завершение:
от 1050₽ до 1600₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Вечер знакомств с будущими единомышленниками и партнёрами, друзьями и, возможно, даже новой любовью. Весна — время любви. Пора делать шаг ей навстречу. Ведущие вечера: — Полина Ларина — деятель искусства, которая создаст атмосферу, где легко и приятно быть собой — Анна Арская — организатор мероприятий, придумавшая гид по свиданиям Участие — по предварительной записи. Чтобы забронировать место, напиши @LarinaPolina (кнопка выше). 700 рублей + время по тарифу «Циферблат». Запись в Telegram у ведущей — кнопка выше.
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