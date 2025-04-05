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Вечер знакомств в Циферблате

Циферблат
проспект Соколова, 46

Начало:

Завершение:

от 1050₽ до 1600₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Вечер знакомств с будущими единомышленниками и партнёрами, друзьями и, возможно, даже новой любовью. Весна — время любви. Пора делать шаг ей навстречу. Ведущие вечера: — Полина Ларина — деятель искусства, которая создаст атмосферу, где легко и приятно быть собой — Анна Арская — организатор мероприятий, придумавшая гид по свиданиям Участие — по предварительной записи. Чтобы забронировать место, напиши @LarinaPolina (кнопка выше). 700 рублей + время по тарифу «Циферблат». Запись в Telegram у ведущей — кнопка выше.

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