Вечер знакомств с будущими единомышленниками и партнёрами, друзьями и, возможно, даже новой любовью. Весна — время любви. Пора делать шаг ей навстречу. Ведущие вечера: — Полина Ларина — деятель искусства, которая создаст атмосферу, где легко и приятно быть собой — Анна Арская — организатор мероприятий, придумавшая гид по свиданиям Участие — по предварительной записи. Чтобы забронировать место, напиши @LarinaPolina (кнопка выше). 700 рублей + время по тарифу «Циферблат». Запись в Telegram у ведущей — кнопка выше.