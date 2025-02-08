Не знаешь, с кем провести 14 февраля? Пора делать шаг навстречу новым знакомствам. На вечере ты познакомишься с будущими единомышленниками и партнёрами, друзьями и, возможно, даже новой любовью. Время с радостью общения и ноткой романтики. Ведущие вечера: — Полина Ларина — деятель искусства, создаст атмосферу, где легко и приятно быть собой — Анна Арская — организатор мероприятий, придумавшая гид по свиданиям Участие — по предварительной записи. Чтобы забронировать место, жми на кнопку выше. Вход — 700 рубля + время по тарифу Циферблата (3,5 рубля\мин).