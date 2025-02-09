Погружение в мир строк, где каждое слово — о любви, мечтах и глубинах человеческой души. Талантливый чтец Умар представит произведения классических и современных авторов. Этот вечер — мост между прошлым и настоящим, между великими именами и новыми голосами. В программе: — Легендарные строки Маяковского, Пушкина, Есенина, Евтушенко. — Современные поэты: Вера Полозкова, Белинда Наизусть, Анна Захарова и другие. О чтеце: Поэзия сопровождает Умара с детства. Каждое стихотворение он проживает искренне, чтобы подарить слушателям настоящие эмоции. Этот вечер станет его первым сольным выступлением, и он хочет поделиться с тобой своим вдохновением. Вход — по тарифам Циферблата (3,5 рубля/мин).