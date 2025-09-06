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Василий Поленов и его ученики

Циферблат
проспект Соколова, 46

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Публичная лекция Натальи Поленовой. Василий Дмитриевич Поленов — удивительный живописец, архитектор и декоратор, педагог и просветитель. Его ученики — Левитан, Головин, Коровин — стали классиками, а он оставался рядом, чутко направляя и вдохновляя. О Поленове-педагоге, о его школе живописи, об удивительной атмосфере свободы и творчества расскажет его правнучка — Наталья Поленова, директор Государственного музея-заповедника Василия Поленова. Это встреча о том, как передаётся живое искусство — от учителя к ученику, от поколения к поколению.

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