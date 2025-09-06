Публичная лекция Натальи Поленовой. Василий Дмитриевич Поленов — удивительный живописец, архитектор и декоратор, педагог и просветитель. Его ученики — Левитан, Головин, Коровин — стали классиками, а он оставался рядом, чутко направляя и вдохновляя. О Поленове-педагоге, о его школе живописи, об удивительной атмосфере свободы и творчества расскажет его правнучка — Наталья Поленова, директор Государственного музея-заповедника Василия Поленова. Это встреча о том, как передаётся живое искусство — от учителя к ученику, от поколения к поколению.