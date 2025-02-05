«Челюсти», «Инопланетянин», «Список Шиндлера», «Парк Юрского периода», «Война миров», «Особое мнение, «Линкольн»… и это еще неполный список признанных шедевров кино, снятых легендарным Стивеном Спилбергом! Погрузись в удивительный мир гениального кинохудожника, чьи работы имеют особое культурное, историческое значение, изменили искусство и повлияли на других режиссёров. Ты узнаешь, как признанному мастеру удалось преобразить кинематограф и создать полноценный жанр блокбастера, как у него получилось завоевать престижные награды на лучших фестивалях и одновременно покорить сердца миллионов зрителей по всему миру. Спикер: Анна Назарова - кинокритик, публицист, блогер. В стоимость входят: - увлекательное погружение в историю Спилберга; - основное блюдо; - десерт; - бокал вина или чай/кофе; - репортажная съемка.