ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Ужин «Фрида Кало»

Джаз-клуб «Эссе»
Красноармейская улица, 166

Начало:

Завершение:

3200₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

На атмосферном ужине ты погрузишься в жизнь одной из самых узнаваемых и известных художниц, полную страстей и испытаний, а также изучишь её главные произведения. Бунтарка, коммунистка, сквернословка, женщина, которая питала страсть к этой жизни несмотря на сложную судьбу. Её неординарная внешность, многочисленные романы, болезненный брак с Диего Риверой превратили её в легенду арт-мира. Спикер: Марина Азатян - художник, искусствовед, кастомайзер. В стоимость входят: - увлекательное погружение в историю Фриды; - основное блюдо; - десерт; - бокал вина или чай/кофе; - репортажная съемка.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мифы Древней Греции
Мифы Древней Греции

6400₽

Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага

2500₽

10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать
10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать

1900₽

Культограм: Музыка в кино
Культограм: Музыка в кино

3200₽

Культограм: Музыка кино
Культограм: Музыка кино

3200₽

Квинтет Оксаны Ференчук
Квинтет Оксаны Ференчук

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста