На атмосферном ужине ты погрузишься в жизнь одной из самых узнаваемых и известных художниц, полную страстей и испытаний, а также изучишь её главные произведения. Бунтарка, коммунистка, сквернословка, женщина, которая питала страсть к этой жизни несмотря на сложную судьбу. Её неординарная внешность, многочисленные романы, болезненный брак с Диего Риверой превратили её в легенду арт-мира. Спикер: Марина Азатян - художник, искусствовед, кастомайзер. В стоимость входят: - увлекательное погружение в историю Фриды; - основное блюдо; - десерт; - бокал вина или чай/кофе; - репортажная съемка.