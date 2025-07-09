Ужин «Фрида Кало»
Красноармейская улица, 166
Начало:
Завершение:
3200₽
Возраст 12+
Еда
Про событие
На атмосферном ужине ты погрузишься в жизнь одной из самых узнаваемых и известных художниц, полную страстей и испытаний, а также изучишь её главные произведения. Бунтарка, коммунистка, сквернословка, женщина, которая питала страсть к этой жизни несмотря на сложную судьбу. Её неординарная внешность, многочисленные романы, болезненный брак с Диего Риверой превратили её в легенду арт-мира. Спикер: Марина Азатян - художник, искусствовед, кастомайзер. В стоимость входят: - увлекательное погружение в историю Фриды; - основное блюдо; - десерт; - бокал вина или чай/кофе; - репортажная съемка.
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